Трампқа қастандық жасамақ болды деген күдіктіге үш бірдей айып тағылды
Күдікті Коул Томас Алленге үш бап бойынша айып тағылған, соның ішінде «АҚШ президентіне қастандық жасау әрекеті» де бар.
Вашингтонда Ақ үй тілшілері қауымдастығы ұйымдастырған кешкі ас кезінде болған қарулы шабуыл әрекетіне байланысты негізгі күдікті сот алдына келеді. Бұл шараға АҚШ президенті Donald Trump қатысқан.
Anadolu агенттігінің мәліметінше, Колумбия округінің прокуроры Jeanine Pirro күдікті Коул Томас Алленге қарсы айыптау актісі жарияланғанын мәлімдеді. Оның сөзінше, Алленге үш бап бойынша айып тағылған, соның ішінде «АҚШ президентіне қастандық жасау әрекеті» де бар.
Прокурордың айтуынша, күдікті жоғары лауазымды шенеуніктерге шабуыл жасап, мүмкіндігінше көп адамды көздеген.
Алғашқы сот отырысы 30 сәуірге белгіленген. Прокуратура күдіктіні сотқа дейін қамауда ұстауды талап етіп отыр.
Сондай-ақ оған ауыр қылмыс жасау мақсатында заңсыз қару алып жүру және зорлық сипатындағы қылмыс кезінде атыс қаруын қолдану баптары бойынша да айып тағылды.
Ресми мәліметке сәйкес, егер кінәсі дәлелденсе, Аллен өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Өз кезегінде АҚШ Әділет министрінің міндетін атқарушы Todd Blanche оқиға кезінде United States Secret Service пен Federal Bureau of Investigation қызметкерлері жедел әрекет еткенін айтты. Оның сөзінше, қауіпсіздік қызметі күдіктінің залға кіруіне жол бермеген.
Еске салайық, 25 сәуір күні Ақ үй тілшілері қауымдастығының дәстүрлі кешкі асы өтіп жатқан кезде оқ атылып, Дональд Трамп қауіпсіздік қызметкерлері тарапынан шұғыл түрде залдан шығарылған еді.
Оқиға салдарынан Құпия қызметтің бір агенті жараланған. Оның жағдайы тұрақты деп бағаланған.
Кейін күдіктінің фото және бейнежазбалары жарияланды. Бұған дейін ол Ақ үй әкімшілігі өкілдеріне шабуыл жасауды жоспарлағанын мойындаған еді.
Белгілі болғандай, Трампқа қастандық жасамақ болған күдікті сот алдында жауап береді. Ол өмір бойына сотталуы мүмкін.
Ең оқылған:
- Мұғалімдерге 56 күн демалыс: Еңбек демалысы қалай есептеледі?
- Жайықтағы жантүршігерлік жағдай: Атырауда 15 жастағы бойжеткен көпірден секіріп кетті
- Алматы метросының 127 миллионы: 10 шенеунік сотталды
- 34°С ыстық және -3°С үсік: Қазақстанда ауа райы күрт өзгереді
- 1 мамыр – демалыс: Қазақстандықтар мамыр айында қанша күн демалады?