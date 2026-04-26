Трампқа қастандық жасамақ болған күдікті сот алдында жауап береді

Коул Алленге екі ауыр айып тағылып, іс федералдық сотта қаралады.

Бүгiн 2026, 17:13
freepik.com
Фото: freepik.com

АҚШ президенті Дональд Трамп-қа қастандық жасауға әрекеттенді деп күдікке ілінген Коул Аллен дүйсенбі күні сотқа жеткізіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ Fox News-ке сілтеме жасап.

31 жастағы Коул Аллен 2026 жылғы 27 сәуірде федералдық сот алдында жауап береді.

Оған алдын ала екі айып тағылған:

зорлық-зомбылық қылмысын жасау кезінде атыс қаруын қолдану;

қауіпті қару пайдаланып, федералдық қызметкерге шабуыл жасау.

Еске салайық, бұған дейін ол Ақ үй әкімшілігі өкілдеріне шабуыл жасауды жоспарлағанын мойындаған еді.

