Трамп Кубаны "уақыт мәселесі" деп атады
АҚШ президенті Дональд Трамп Вашингтон үшін Куба мәселесі тек "уақыттың еншісіндегі іс" екенін мәлімдеді. Сонымен қатар, оның айтуынша, ең алдымен АҚШ "Иранмен мәселені аяқтауды" көздеп отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Clash Report хабарлайды.
Сонымен қатар Трамп Куба АҚШ-пен келісім жасауға мүдделі екенін айтты.
Куба келісім жасауды соншалықты қатты қалайды, сіз тіпті елестете де алмайсыз, – деді АҚШ президенті.
Бұған дейін Трамп Кубаның құлайтынын болжаған болатын.\
Куба да құлайды. Біз мұнай жеткізілімдерін, ақшаны тоқтаттық, Венесуэладан келетін барлық жеткізілімдерді жаптық. Ал Венесуэла олардың жалғыз көзі еді, – деп атап өтті Трамп.
Сондай-ақ АҚШ басшысы Вашингтонның Тегеранмен келіссөздерден гөрі әскери іс-қимылдарды жалғастыруға бейім екенін айтты. Оның сөзінше, әскери әрекеттер мәселесінде АҚШ-та "таңдау болмаған".
Егер біз бірінші соққы жасамағанда, олар бізге шабуыл жасар еді. Өйткені олар ессіз, – деді ол.
Президент сондай-ақ Вашингтон Иранның АҚШ-қа, Израильге және басқа елдерге қауіп төндіруіне жол бермеуге ниетті екенін айтты. Оның сөзінше, ирандық зымырандардың шамамен 60%-ы, ал ұшыру қондырғыларының 64%-ы жойылған.
Сонымен қатар Axios басылымына берген сұхбатында Трамп Иранның келесі көшбасшысын таңдауға өзі жеке қатысуы қажет екенін айтты. Оның айтуынша, ол бұған дейін дәл осындай әрекетті Венесуэла жағдайында да жасаған.
