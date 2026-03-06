Трамп: Иранның келесі көшбасшысын таңдауға жеке өзім қатысуым керек
Трамп қаза тапқан Жоғарғы Көшбасшы Әли Хаменеидің ұлы Моджтаба Хаменеидің мұрагер болуы мүмкін екенін мойындады, бірақ мұндай нәтижені қолайсыз деп санайтынын анық айтты.
Бейсенбі күні Axios басылымына берген сұхбатында президент Трамп Венесуэладағыдай Иранның келесі көшбасшысын таңдауға жеке өзі қатысуы керек екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Трамп қаза тапқан Жоғарғы Көшбасшы Әли Хаменеидің ұлы Моджтаба Хаменеидің мұрагер болуы мүмкін екенін мойындады, бірақ мұндай нәтижені қолайсыз деп санайтынын анық айтты.
Олар уақыттарын босқа өткізіп жатыр. Хаменеидің ұлы ешкім емес. Мен Венесуэладағы Делси (Делси Родригес) сияқты тағайындауға қатысуым керек. Хаменеидің ұлы маған қолайсыз. Бізге Иранға үйлесімділік пен бейбітшілік әкелетін біреу керек, - деді Трамп.
Бұған дейін БАҚ Моджтаба Хаменеидің Иранның жаңа Жоғарғы Көшбасшысы болып сайланғаны туралы хабарлаған болатын, бірақ билік Әли Хаменеидің мұрагерін ресми түрде жариялауды әлі де кешіктіріп жатыр.
Басылым америкалық көшбасшының мәлімдемесін «ерекше» және «Иранға қарсы АҚШ-тың ауқымды әскери науқанының мақсаттарын одан әрі шатастыру» деп атады.
Қорғаныс министрі Пит Хегсет және басқа да АҚШ шенеуніктері операцияның «режимді өзгертуге» бағытталғанын жоққа шығарады, оның орнына Иранның зымырандық мүмкіндіктерін, ядролық бағдарламасын және әскери-теңіз күштерін әлсіретуге бағытталған.
Біз қарастырған адамдардың көпшілігі қазірдің өзінде қайтыс болды, – деп жауап берген бұған дейін Хаменеидің орнын кім басуы мүмкін деген сұраққа Трамп.
Еске сала кетейік, өлтірілген Жоғарғы Көшбасшының 56 жастағы ұлы Моджтаба Хаменеи әкесінің мұрагері болуға негізгі үміткер ретінде пайда болды, дегенмен әлі ресми түрде хабарландыру жасалмады.
