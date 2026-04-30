Трамп Иранды келісімге қол қоюға шақырды

AP Photo / Mark Schiefelbein
Фото: AP Photo / Mark Schiefelbein

АҚШ президенті Дональд Трамп Иранды ядролық бағдарлама және қауіпсіздік мәселелері бойынша келісімге қол қоюға шақырып, Тегеранға қатысты теңіз блокадасын ұзарту нұсқасын қарастырып жатқанын мәлімдеді. Бұл туралы Reuters агенттігі Ақ үйге сілтеме жасап жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мәліметке сәйкес, Трамп Ақ үйде АҚШ-тың ірі мұнай компаниялары өкілдерімен кездесіп, Иран порттарына салынған қысым шараларының салдарын азайту жолдарын талқылаған. Сонымен қатар, қажет болған жағдайда Ормуз бұғазы маңындағы шектеулерді бірнеше айға дейін жалғастыру сценарийі қарастырылған.

Ақ үй өкілінің айтуынша, келіссөздер барысында жаһандық мұнай нарығындағы тұрақтылықты сақтау және америкалық тұтынушыларға ықтимал әсерді азайту мәселелері көтерілген.

Трамп өз мәлімдемесінде Иранды «тез арада ақылға қонымды шешім қабылдауға» және келісімге келуге шақырды. Ол сонымен бірге Вашингтонның Тегеранмен ядролық бағдарлама бойынша жаңа келісім жасауға мүдделі екенін, бірақ нақты талаптар орындалуы тиіс екенін атап өтті.

Осы уақытта Ормуз бұғазы арқылы өтетін кеме қатынасына қатысты шиеленіс сақталып отыр. Мұнай нарығында бағаның өсуі байқалып, сарапшылар ұзаққа созылған дағдарыс әлемдік энергетикаға айтарлықтай ықпал етуі мүмкін екенін ескертуде.

