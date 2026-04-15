Тоқаев жаңа тағайындау жасады: «Батыс» қолбасшылығына Нұрлан Кәрібаев келді
Президент өкімімен Нұрлан Кәрібаев «Батыс» өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы болып тағайындалды. Оның өмірбаяны мен қызмет жолы.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкімімен Нұрлан Серікбайұлы Кәрібаев «Батыс» өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы лауазымына тағайындалды.
Нұрлан Кәрібаев — әскери салада ұзақ жыл қызмет еткен тәжірибелі офицерлердің бірі. Ол әр жылдары Қарулы Күштер қатарында түрлі басшылық қызметтерді атқарған.
Атап айтқанда, бұған дейін ол Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Құрлық әскерлерінде жауапты лауазымдарда қызмет етіп, әскери бөлімдер мен құрамаларды басқару тәжірибесіне ие болған. Сондай-ақ жедел басқару және жауынгерлік дайындық бағытында мол тәжірибе жинақтаған.
Жаңа қызметінде Нұрлан Кәрібаевқа елдің батыс өңіріндегі әскери қауіпсіздікті қамтамасыз ету, бөлімдердің жауынгерлік әзірлігін арттыру және стратегиялық міндеттерді орындау жүктеледі.
«Батыс» өңірлік қолбасшылығы Қазақстанның батыс аймағындағы қорғаныс жүйесінде маңызды рөл атқарады.
Еске сала кетейік, Мемлекет басшысының өкімімен Бауыржан Шұбайұлы Артықов «Батыс» өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы лауазымынан босатылған еді.
