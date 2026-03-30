«Батыс» өңірлік қолбасшылығының басшысы қызметінен босатылды
Қарулы Күштердегі ауыс-түйіс: «Батыс» қолбасшылығының басшысы ауысты.
Бүгiн 2026, 09:15
Фото: ©BAQ.KZ архиві
Президент өкімімен «Батыс» өңірлік қолбасшылығының басшысы қызметінен босатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Мемлекет басшысының өкімімен Бауыржан Шұбайұлы Артықов «Батыс» өңірлік қолбасшылығы әскерлерінің қолбасшысы лауазымынан босатылды, - деп жазылған Ақорда хабарламасында.