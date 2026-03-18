Қазақстан мен Аустрия арасындағы миграциялық келісім күшіне енді
Тоқаев заңсыз жүрген адамдарды реадмиссиялау және транзиттеу келісімін ратификациялады.
Бүгiн 2026, 17:04
Бүгiн 2026, 17:04Бүгiн 2026, 17:04
26Фото: Ақорда
Тоқаев заңсыз жүрген адамдарды реадмиссиялау және транзиттеу келісімін ратификациялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қасым-Жомарт Тоқаев «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Аустрия Республикасы Федералдық Үкіметі арасындағы заңсыз жүрген адамдарды реадмиссиялау және транзиттеу туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды.
Құжатқа сәйкес, екі ел арасындағы келісім заңсыз жүрген адамдардың қайтарылуын және транзиттік қозғалысын реттеуге бағытталған. Бұл шара Қазақстан мен Аустрия арасындағы құқықтық ынтымақтастықты нығайтып, заңсыз миграцияның алдын алуға ықпал етеді.
Заңның қол қойылуы халықаралық тәжірибе мен Қазақстанның құқықтық міндеттемелерін орындау аясында жүзеге асырылған.
Ең оқылған:
- Астанада жоғалған жасөспірім 1000 шақырым жерден табылды
- Атырау облысындағы отбасының өлімі: ІІМ жаңа мәліметтерді жариялады
- Жемқорлық үшін сотталған Бақытгүл Хаменованың жазасы жеңілдетілді
- Мәйітті сөмкеге салып, қоқысқа тастаған: Ақтөбеде 55 жастағы ер адамды өлтірген күдікті ұсталды
- «Екеуі ауыр халде»: Щучинскідегі жарылыстан зардап шеккендер туралы жаңа мәлімет