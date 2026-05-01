Павлодардағы үш жастағы қыздың өлімі: Әкесі сотталып жатыр
Ер адам қызын өлтірді деген күдікке ілінген.
Павлодар облысында Тереңкөл ауданының 26 жастағы тұрғыны өз үш жасар қызын өлтірді деген айыппен сот алдында жауап беріп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ irbistv.kz-ке сілтеме жасап.
Тергеу деректеріне сәйкес, қайғылы оқиға 2025 жылдың қыркүйегінде болған. Алдын ала болжам бойынша, қылмысқа ер адамның әкелікке қатысты күмәні себеп болған.
Сотта айтылғандай, балаға жасалған зорлық-зомбылық жүйелі түрде сипат алған және 2025 жылдың қаңтарынан бері жалғасқан. Айыптау нұсқасына сәйкес, ер адам қызды төсекке байлап қойып, оған үнемі күш қолданған.
Оқиға болған күні айыпталушы мас күйінде қызын өзімен бірге алып кетіп, тергеу мәліметінше, оның өміріне қауіпті ауыр жарақаттар салған. Бала ауруханаға жеткізілгенімен, оны аман алып қалу мүмкін болмады.
Дәрігерлер ауыр ішкі зақымдарды, соның ішінде бауырдың жыртылуы мен қан құйылуды тіркеген.
Ер адамға азаптау және адам өлтіру баптары бойынша айып тағылған. Оған өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы қаупі төніп тұр. Айыпталушы кінәсін мойындамай отыр.
