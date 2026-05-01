Непалда жантүршігерлік апаттан 17 адам қаза тапты
Қажылыққа бара жатқан адамдар отырған көлік шамамен 800 метр биіктіктен құлаған.
Бүгiн 2026, 12:07
Фото: Nepal News
Непалда индуист қажылар отырған джиптің құздан құлауынан 17 адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ Nepal News-ке сілтеме жасап.
Мәліметке сәйкес, көлік жолдан шығып кетіп, шамамен 800 метр биіктіктен төмен құлаған.
Ролпа округтік полиция басқармасы (Лумбини-Прадеш провинциясы) қажылардың діни рәсімдер өткізу үшін Джалджалаға бағыт алғанын мәлімдеді.
