Тоқаев Үкімет алдына жаңа міндеттер қойды: Президент Бектеновке не тапсырды?
Мемлекет басшысы экономикалық өсім, мемлекеттік басқару және халықтың әл-ауқатына қатысты нақты тапсырмалар берді.
Мемлекет басшысы Премьер-министр Олжас Бектеновті қабылдады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Кездесу барысында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкіметтің алдағы кезеңге арналған басты міндеттерін айқындап, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қатысты бірқатар тапсырма берді.
Мемлекет басшысы экономикалық өсімнің тұрақты қарқынын қамтамасыз ету, мемлекеттік басқару тиімділігін арттыру және азаматтардың әл-ауқатын дәйекті түрде жақсарту қажет екеніне назар аударды.
Президент барлық мемлекеттік органды ортақ іске жұмылдырып, орындаушылық тәртіпті күшейтуді және Үкімет қызметінде нақты нәтижелерге қол жеткізуге баса мән беруді тапсырды, - делінген Ақорданың хабарламасында.
Еске салсақ, бүгін Құрылтайдың жалпы отырысында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкімет басшысы лауазымына Олжас Бектеновтің кандидатурасын ұсынған болатын. Құрылтай депутаттары кандидатураны қолдап дауыс берді.
Белгілі болғандай, Олжас Бектенов Үкімет басшысы лауазымында қалды.
Сондай-ақ, бұған дейін Мемлекет басшысы Вице-президент Ерлан Қаринді қабылдап, оның алдына бірқатар нақты міндет қойды.
Ең оқылған:
- 500 мың теңгелік қуыршақ: Алматы полициясы күмәнді хабарландыруды тексерді
- Жаңбыр, найзағай, тұман: 17 облыста дауылды ескерту жарияланды
- Сағызға тұншығып қалған: Алматыда әскери қызметші қыздың өмірін құтқарды
- БҰҰ Бас хатшысы ядролық сынақтарды тоқтатуға шақырды
- Киев маңындағы қару-жарақ қоймасына соққы жасалып, 37 адам қаза тапты