Олжас Бектенов Үкімет басшысы лауазымында қалды

31 Тамыз 2026, 11:06
АВТОР
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Үкіметтің баспасөз қызметі 31 Тамыз 2026, 11:06
31 Тамыз 2026, 11:06
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Фото: Үкіметтің баспасөз қызметі

Құрылтайдың жалпы отырысында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкімет басшысы лауазымына Олжас Бектеновтің кандидатурасын ұсынған болатын. Құрылтай депутаттары кандидатураны қолдап дауыс берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Жалпы отырыста кандидатураны 137 депутат жақтады, 7 депутат қалыс қалды. Осылайша Бектенов Үкімет басшысы лауазымында қалды.

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