Олжас Бектенов Үкімет басшысы лауазымында қалды
31 Тамыз 2026, 11:06
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31 Тамыз 2026, 11:0631 Тамыз 2026, 11:06
214Фото: Үкіметтің баспасөз қызметі
Құрылтайдың жалпы отырысында Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкімет басшысы лауазымына Олжас Бектеновтің кандидатурасын ұсынған болатын. Құрылтай депутаттары кандидатураны қолдап дауыс берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жалпы отырыста кандидатураны 137 депутат жақтады, 7 депутат қалыс қалды. Осылайша Бектенов Үкімет басшысы лауазымында қалды.
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