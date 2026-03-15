Тоқаев референдумда дауыс берді

Қазіргі уақытта ел бойынша барлығы 10 413 референдум учаскесі жұмыс істеуде.

Бүгiн 2026, 11:48
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Ақорда Бүгiн 2026, 11:48
Бүгiн 2026, 11:48
176
Фото: Ақорда

Елімізде жаңа Конституция жобасы бойынша республикалық референдум басталды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сайлау учаскесіне келіп, республикалық референдумда дауыс берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Қасым-Жомарт Тоқаев Әл-Фараби атындағы Оқушылар сарайының ғимаратында орналасқан №51 референдум учаскесіне келіп, еліміздің басты құжатына қатысты республикалық референдумда дауыс берді.

Еске сала кетейік, Жаңа Конституция жобасын қабылдау жөніндегі республикалық референдумға 12 416 759 Қазақстан азаматы қатыса алады.

Ел бойынша барлығы 10 413 референдум учаскесі жұмыс істейді. Оның ішінде:

9 779 учаске – азаматтардың тіркелген мекенжайы бойынша;
634 учаске – уақытша болатын орындарда;
82 учаске – шетелде (64 мемлекетте).

Айта кетсек, жаңа Конституция жобасы 11 бөлімнен және 96 баптан тұрады.

Наверх