Тобыл өзенінен атасы мен немересінің мәйіті табылды
Құтқарушылар Тобыл өзенінен 1967 жылы туған ер адам мен 2020 жылы туған баланың мәйітін тапты.
Бүгiн 2026, 23:16
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 23:16Бүгiн 2026, 23:16
66Фото: t.me/qostanai_tjd_dchs
Алдын ала мәлімет бойынша, отбасы өзен жағасында демалып отырған кезде бала су жиегінде ойнап жүріп, қатты ағыс аймағына түсіп кеткен. Оны көрген атасы немересін құтқаруға ұмтылған, алайда, өзеннің қатты ағысы оны да ағызып әкеткен.
Бүгін, 16 маусым күні Қостанай облысы ТЖД Жедел-құтқару жасағының құтқарушылары 2020 жылы туған баланың денесін оқиға орнынан шамамен 1,5 шақырым төмен жерден тауып, судан шығарды. Сондай-ақ Жедел-құтқару жасағы мен еріктілер 1967 жылы туған ер адамның денесін бес шақырым жерден тауып, судан алып шыққан, - деп хабарлайды ТЖД.
Ең оқылған:
- Енді аулада көлікті кез келген жерге қоя алмайсыз: 1 шілдеден бастап не өзгереді?
- "Аяғы шайналып кетті": Қызылордада аттракционға барған жігіт ауыр жарақат алды
- Найзағай, бұршақ және аптап ыстық: 16 облыста ескерту жарияланды
- БҚО-да үш көлік соқтығысып, екі әйел көз жұмды
- Қазақстанда ЖИ инфрақұрылымына $10 млрд инвестиция салынады