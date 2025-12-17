Тәуелсіздік күні елімізде 725 сәби дүниеге келді

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні еліміздің медициналық ұйымдарында 725 сәби,оның ішінде 7 егіз дүниеге келді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл күні жаңа туған нәрестелердің арасында ұлдар мен қыздардың саны бірдей болды – 362 және 363.
Тәуелсіздік күнінде балалардың дүниеге келуі – ел үшін де, қуанышы атап өтетін отбасылар үшін де ерекше оқиға.
Перзентханалардың медицина қызметкерлері мереке күні аналар мен жаңа туған нәрестелерге сапалы және уақтылы көмек көрсетіп, жауапкершілік пен біліктіліктің жоғары деңгейін растады.
Ата-аналарды отбасыларындағы толығуларымен құттықтаймыз және жаңа туған нәрестелерге мықты денсаулық, бақытты балалық шақ және тәуелсіз Қазақстанда жарқын болашақ тілейміз.