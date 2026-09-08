Татьяна Генелева маунтинбайктан Азия сериясында күміс жүлдегер атанды
Отандасымыз қашықтықты 25:06 уақытта жүріп өтті.
8 Қыркүйек 2026, 00:40
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8 Қыркүйек 2026, 00:408 Қыркүйек 2026, 00:40
49Фото: gov/kz
Қазақстандық Татьяна Генелева әйелдер арасындағы ХСС дисциплинасында күміс жүлдеге ие болды. Отандасымыз қашықтықты 25:06 уақытта жүріп өтті.
ҚР ҰОК мәліметінше, алтын медальді қытайлық Тин Ван жеңіп алды - 24:14. Тағы бір қытайлық спортшы Цзыи Чжан қола жүлдеге ие болды.
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