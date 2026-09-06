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Қытайда сел жүріп, екі адам қаза тапты, тағы 10 адам із-түзсіз жоғалды

Цзянси провинциясында жүрген лай-тас көшкіні сегіз үйді қиратты.

6 Қыркүйек 2026, 15:43
АВТОР
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Report 6 Қыркүйек 2026, 15:43
6 Қыркүйек 2026, 15:43
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Фото: Report

Қытайдың оңтүстік-шығысындағы Цзянси провинциясында лай-тас көшкіні жүріп, екі адам қаза тапты. Тағы 10 адам із-түзсіз жоғалғандар қатарында.

Қытай орталық телевизиясының мәліметінше, сел 5 қыркүйек күні таңертең Цзиань қалалық округіне қарасты Суйчуань уезіндегі елді мекендердің бірінде жүрген.

Оқиға салдарынан сегіз үй толығымен қирап, тағы төрт үйге жеңіл зақым келген.

Оқиға орнында іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Мамандар болған жағдайдың мән-жайын анықтап, із-түзсіз жоғалған адамдарды іздеуді жалғастыруда.

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