Қытайда сел жүріп, екі адам қаза тапты, тағы 10 адам із-түзсіз жоғалды
Цзянси провинциясында жүрген лай-тас көшкіні сегіз үйді қиратты.
6 Қыркүйек 2026, 15:43
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6 Қыркүйек 2026, 15:436 Қыркүйек 2026, 15:43
170Фото: Report
Қытайдың оңтүстік-шығысындағы Цзянси провинциясында лай-тас көшкіні жүріп, екі адам қаза тапты. Тағы 10 адам із-түзсіз жоғалғандар қатарында.
Қытай орталық телевизиясының мәліметінше, сел 5 қыркүйек күні таңертең Цзиань қалалық округіне қарасты Суйчуань уезіндегі елді мекендердің бірінде жүрген.
Оқиға салдарынан сегіз үй толығымен қирап, тағы төрт үйге жеңіл зақым келген.
Оқиға орнында іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Мамандар болған жағдайдың мән-жайын анықтап, із-түзсіз жоғалған адамдарды іздеуді жалғастыруда.
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