Сөмкенің бауына жасырған: Түрмеге есірткі өткізбек болған азамат ұсталды

Қызылорда облысы бойынша ҚАЖ департаментінің №60 мекемесінде жазасын өтеп жатқан азаматқа келген сәлем-сауқатты тексеру барысында тыйым салынған зат тәркіленді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сотталғанның танысы сөмкенің бауына жасырған затты құйтырқы әрекетпен кіргізбек болған. Алайда қырағы қызметкерлердің арқасында тыйым салынған затты кіргізу әрекетінің жолы кесілді.
Сәлемдемені ашып қарау барысында №5547 әскери бөлімінің аға нұсқаушысы Н.Меңлібек күдікті затты байқап, иісшіл итпен тексеру жүргізіп, сөмке бауынан полиэтилен пакетке аса ұқыптылықпен оралған, өткір иісті, шөп тәріздес зат табылды.
Мекеменің жедел бөлімі қызметкерлері де тез арада жедел шаралар қабылдады. Қалалық полиция басқармасының жедел тергеу тобы шақыртылып, өзіне тән исі бар өткір зат тәркіленіп, сотталғанның танысымын деп таныстырған азаматқа қастысты хаттама толтырылды.
Сот-химиялық сараптама қорытындысымен кептірілген марихуана екені анықталды. Тыйым салынған затты мекеме аумағына кіргізуге әрекеттенген азаматқа қатысты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 296-бабының 2-бөлігімен тергеу-тексеру амалдары жүргізілуде. ҚАЖ қызметкерлері, №5547 әскери бөлімінің қызметкерлерімен бірлесіп, сотталғандардың пайдалануы мен қолданылуына тыйым салынған заттардың мекеме аумағының өтуінің алдын алуда жүйелі жұмыстар атқаруда.