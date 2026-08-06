Синоптиктер Қазақстанның екі қаласында ауа сапасы нашарлауы мүмкін екенін ескертті
Қолайсыз метеожағдай кезінде көшеде дене белсенділігін шектеу және спортпен жабық орындарда айналысу қажет.
6 Тамыз 2026, 07:45
БӨЛІСУ
6 Тамыз 2026, 07:456 Тамыз 2026, 07:45
81Фото: pexels.com
6 тамызда Қазақстанның екі қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) күтіледі. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК мәлімдеді.
Синоптиктердің болжамынша, ҚМЖ Ақтөбе мен Талдықорған қалаларында болады. Мұндай жағдайда желдің баяулауы, тұман және ауа температурасының өзгеруі салдарынан зиянды заттар атмосфераның төменгі қабатында жиналуы мүмкін.
Мамандар тұрғындарға ауа сапасының нашарлау ықтималдығын ескеріп, ашық ауада ұзақ уақыт болмауға кеңес береді. Әсіресе балаларға, жүкті әйелдерге және тыныс алу, жүрек-қан тамырлары, аллергиялық аурулары бар адамдарға сақтық шараларын сақтау ұсынылады.
Сондай-ақ қолайсыз метеожағдай кезінде көшеде дене белсенділігін шектеу және спортпен жабық орындарда айналысу қажет.
Ең оқылған:
- +42°C ыстық пен жаңбыр: Қазақстанда ауа райы құбылмалы болады
- Астанада видео түсіріп тұрып «ашуланған» жігіт 5 тәулікке қамалды
- Дарын Мубаровпен түсірілген подкаст заң бұзушылық ретінде тексерілуде
- Қазгидромет тамызда құрғақшылық күтілетін өңірлерді атады
- Қазақстанда автонесие жаңа ереже бойынша беріледі: Көлік алу қиындай ма?