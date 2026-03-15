СІМ: 11 елде референдум учаскесі ашылмады
Қазақстан азаматтары шетелдегі учаскелерде де өз таңдауларын жасауда.
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің орынбасары Арман Исетов Орталық референдум комиссиясында шетелдегі учаскелердегі референдум барысы туралы мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Референдум кезінде 54 елде орналасқан 71 референдум учаскесі жұмыс атқаратын болады. Әскери-саяси жағдайдың шиеленісуіне орай және азаматтарымыз санының төмен болуына байланысты, 10 елдегі 11 учаске ашылмайды (Иран, Израиль, Иордания, Қатар, БАӘ (2 учаске), Оман, Ливан, Кувейт, Украина және Эфиопия). Шетелдегі дауыс беретін қазақстандықтардың жалпы саны 14 380 адамды құрады. Референдум учаскелерінде дауыс беру Астана уақытымен таңғы сағат 03:00-де Токио және Сеул қалаларында басталды. 08:00-ге дейін жалпы 23 референдум учаскесі ашылып, оларға келіп дауыс бергендер саны 198 адамды құрады, - деп атап өтті Сыртқы істер министрінің орынбасары.
Сонымен қатар ол ең соңғы ашылып, ең соңғы болып референдумда дауыс қабылдайтын учаскенің қай елде екеніне де тоқталды.
Ең соңғы ашылып, жабылатын референдум учаскесі АҚШ-тың Сан-Франциско қаласында орналасқан. Бұл учаске Астана уақытымен бүгін сағат 19:00-де ашылады және 16 наурызда сағат 08:00-де жабылатын болады, - деді Арман Исетов.
Дауыс бергендердің саны бойынша ақпарат түске дейін әр 2 сағат сайын, ал түстен кейін әр сағат сайын жаңартылып тұрады.
