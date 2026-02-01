Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Silk Way Star жобасының финалы Қытай орталық телеарнасында көрсетілді

CCTV-15 телеарнасы Астанада өткен Silk Way Star гранд-финалын көрсетіп, қытайлық көрермендер ақтық сында сахнаға шыққан әншілердің өнерін тамашалады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Silk Way Star жобасының финалы Қытай орталық телеарнасында көрсетілді

Silk Way Star – Азиядағы алғашқы халықаралық вокалдық байқау. Шоу ҚР Президентінің Телерадиокешені мен Қытайдың CMG медиа корпорациясы арасындағы Silk Way Star халықаралық жобасын құру туралы келісім аясында жүзеге асырылды. 

Silk Way Star жобасының финалы Қытай орталық телеарнасында көрсетілді

Байқаудың барлық 10 шығарылымы Jibek Joly және Silk Way телеарналарынан көрсетілді. 

Silk Way Star жобасының финалы Қытай орталық телеарнасында көрсетілді

Финал алты тілде тікелей эфирде көрсетіліп, жобаның жалпы аудиториясы 1 млрд адамнан асты.

