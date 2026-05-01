Жамбыл облысында полиция жанар-жағармайды елден заңсыз шығарудың жолын кесті
Өңірде заңсыз жанармай тасымалдаудың 300-ден астам дерегі анықталды.
Ішкі істер министрлігі жанар-жағармай материалдарын заңсыз тасып шығарудың жолын кесуге бағытталған жедел-профилактикалық іс-шараларды тұрақты негізде жүргізіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ Polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Жамбыл облысының Қордай ауданында жекелеген азаматтардың автокөліктерді заңсыз қайта жабдықтап, қосымша жанармай бактарын орнату схемасын ұйымдастырғаны анықталды. Осы тәсіл арқылы отын көлемі оны елден заңсыз әкетіп, кейіннен қайта сату үшін жасанды түрде көбейтіледі. Жыл басынан бері Жамбыл облысында осындай 300-ден астам құқық бұзушылық фактісі тоқтатылды.
Барлық заң бұзушылық дер кезінде тоқтатылды. Кінәлі жүргізушілер жауапкершілікке тартылып, мемлекеттік тіркеу нөмірлері алынып, анықталған кемшіліктер толық жойылғанға дейін автокөліктер арнайы айып тұрақтарына қойылады.
Заңсыз орнатылған құрылғылар тексеру барысында бірден мәжбүрлі түрде алынады. Сонымен қатар көлік құралдарын заңсыз қайта жабдықтағаны, сондай-ақ тиісті тіркеусіз және рұқсат құжаттарынсыз оларға қызмет көрсеткені үшін техникалық қызмет көрсету станцияларының иелері де әкімшілік жауапкершілікке тартылуда.
Бұл бағыттағы жұмыс жүйелі түрде жүргізіліп жатыр және облыстың барлық шекаралық аудандарында жалғасады.
Ең оқылған:
