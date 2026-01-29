Шымкентте әйел адам пышақ жарақатынан көз жұмды

Шымкентте әйелін пышақтаған ер адам ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, Шымкент тұрғынын өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалған.
Алдын ала мәліметке сүйенсек, күдікті жәбірленушіні бірнеше жерден пышақтаған, әйел алған жарақатынан оқиға орнында көз жұмды. Қылмысқа екеуінің арасындағы келіспеушілік себеп болған. Қайғылы оқиға туралы полицияға куәгерлер хабар берген.
Полиция қызметкерлері күдіктіні «ізін суытпай» ұстады. Ұстау кезінде қарулы ер адам қарсылық көрсеткен, сондықтан тәртіп сақшылары заңнама талаптарына сәйкес табельдік қару қолдануға мәжбүр болды. Күдікті медициналық мекемеге жеткізіліп, қамауға алынды, - делінген хабарламада.
Қазіргі уақытта болған оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін тергеу амалдары жүріп жатыр.
Еске салсақ, Жаңаөзен қаласындағы ауруханада дәрігер-терапевтке пышақпен шабуыл жасалып, ол алған жарақаттарынан көз жұмды. Күдікті қылмыс жасағаннан кейін өз еркімен полицияға берілген.