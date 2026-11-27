Шу қаласында соққыға жығылған әйел ауруханада көз жұмды
Оны бірге тұрған азаматы ұрып-соққан. Полиция ер адамды ұстады.
Шу қаласында ауыр соққыға жығылған әйел алған жарақаттарының салдарынан ауруханада қайтыс болды. Әйелдің өліміне байланысты полиция қылмыстық іс қозғады. Бұл туралы Жамбыл облыстық полиция департаменті хабарлады.
Полицияның мәліметінше, күдікті – 40 жастағы ер адам ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалған.
Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты, толық әрі объективті анықтауға бағытталған тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, – деп мәлімдеді полиция.
Тергеу жұмыстарын облыстық полиция департаментінің тергеу басқармасы жүргізуде. Істің барысы полиция департаменті бастығының ерекше бақылауында.
«НеМолчи.kz» қоры да әйелдің қайтыс болғанын жазды.
Анамыз қайтыс болды. Қыздар жаңа ғана жазды: олар ауруханаға барып, үйге оралғаннан кейін дәрігерлер телефон соғып, аналарының көз жұмғанын хабарлаған. Ауруханаға барғаннан кейін түсірілген бейнежазбаларда балалардың қандай ауыр күйде болғаны көрінеді. Кіші қызы анасын көріп, өксіп жылаған. Қыздар комада жатқан анасын көргенде көз жасына ерік берген, – делінген қордың хабарламасында.
Бұған дейін 1976 жылы туған әйелдің 24 қараша күні Шу қаласындағы ауруханаға ауыр халде жеткізілгені хабарланған болатын.
Ең оқылған:
- Қазақстанда биылғы қыс қандай болады? Сарапшылар болжамы
- БҚО-да әлем чемпионын ешкім күтіп алмаған: Облыстық спорт басқармасы не дейді?
- Әлеуметтік жәрдемақылар жойыла ма? Министрлік тараған ақпаратты жоққа шығарды
- «Мен көп тәкаппарланып кетіппін»: Самса сатамын деп дауға қалған дәмхана иесі кешірім сұрады
- Ақмола облысында жүргізуші әйелін көлігімен қағып өлтірді