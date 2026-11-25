Әлеуметтік жәрдемақылар жойыла ма? Министрлік тараған ақпаратты жоққа шығарды
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі әлеуметтік жәрдемақыларды алып тастау, олардың мөлшерін қысқарту және азаматтарды мемлекеттік қолдаудан айыру туралы интернетте тараған ақпараттың шындыққа жанаспайтынын мәлімдеді. Ведомствоның хабарлауынша, 2027 жылдан бастап республикалық бюджеттен төленетін 36 жәрдемақының 12-сін тағайындауда отбасының материалдық жағдайын ескеру көзделіп отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қандай жәрдемақылар сақталады?
Мүгедектігі бойынша және асыраушысынан айырылуына байланысты мемлекеттік жәрдемақылар отбасының материалдық жағдайына қарамастан сақталады.
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін әлеуметтік төлемдер де отбасының материалдық жағдайына қарамастан толық көлемде беріледі. Олардың қатарында жүктілік пен босануға, сондай-ақ бала бір жарым жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты төлемдер бар.
2027 жылы не өзгереді?
Министрлік республикалық бюджеттен төленетін 36 жәрдемақының 12-сіне қатысты атаулы тәсіл қолдануды көздеп отыр. Бұл жәрдемақыларды тағайындау кезінде отбасының материалдық жағдайы ескеріледі. Ведомство өзгерістер мемлекеттік қолдаудың жекелеген түрлерін ұсыну тәртібін жетілдіруге бағытталғанын айтты.
Министрлік азаматтарды ведомствоның ресми ақпарат көздеріне сүйенуге шақырды.
Ең оқылған:
- Астана, Алматы және Шымкентте алдағы үш күнде күн күрт суытады
- Жаңа Конституция Қазақстанның құқықтық жүйесін қалай өзгертеді? – сарапшы пікірі
- ҚТЖ-ның жаңа басшысы тағайындалды
- ЕО Ресей мен Беларусьтің 100-ге жуық тұлғасы мен ұйымына санкция салмақ
- Бибігүл Жексенбай Әйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның төрағасы болды