Шетелден қайтқан миллиардтар қайда кетеді? Активтер қалай сатылып, ақша қайда жұмсалады
Қайтарылған активтер мемлекетке өткеннен кейін қалай бағаланады, сатылымға қалай шығарылады және одан түскен қаражат қайда бағытталады?
Аукцион өтпей қалса, мүліктің бағасы қаншаға дейін төмендеуі мүмкін? Бұрынғы иесі қайтарылған активті қайта сатып ала ала ма және сатып алушының кім екені тексеріле ме?
Осы және өзге де сұрақтарға SarapSoz сұхбатынд «Қайтарылған активтерді басқару компаниясы» ЖШС Активтерді сату және халықаралық ынтымақтастық басқармасының басшысы Ербол Айдрахманов жауап берді. Сұхбат барысында ең қымбат және ерекше активтер, сатылмай тұрған мүліктердің себептері, олардың бастапқы бағасын белгілеу тәртібі мен қайтарылған қаражаттың қорға түсу жолы сөз болды.
Сондай-ақ халық нақты бір активтің қаншаға бағаланып, қаншаға сатылғанын және одан түскен қаржының қай жобаға жұмсалғанын көре ала ма деген мәселе де талқыланды.
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