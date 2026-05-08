Шашынан сүйреп, лақтырған: Павлодарда 16 баланы азаптаған тәрбиешіге қатысты үкім шықты
Балабақша қызметкері сотталды.
Павлодарда сот балабақша тәрбиешісіне қатысты үкім шығарды, ол 2-2,5 жастағы 16 баланы азаптағаны үшін кінәлі деп танылды.
Айыптау тарапы сотталушының балаларға жүйелі түрде зорлық-зомбылық көрсеткенін анықтады. Оларды ұрып-соғып, шаштарынан тартып, лақтырып, дене және психикалық зардап келтірген.
Тәрбиешінің кінәсі мемлекеттік айыптауды қолдаған прокурордың белсенді ұстанымының арқасында дәлелденді, ол даусыз дәлелдер ұсынып, ауырлататын мән-жайлармен неғұрлым ауыр айып тақты. 2026 жылғы 17 сәуірде сот оған 4 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады, жазаны өтеуді кейінге қалдырумен, сондай-ақ 3 жыл мерзімге педагогикалық қызметпен айналысу құқығынан айырды, - деп хабарлады Павлодар облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Еске салайық, бұған дейін Ақтөбнеде балаларды басынан ұрған балабақшада тексеріс басталғаны хабарланды.
