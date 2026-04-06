Атыраудағы балабақшада балаға шкаф құлаған: Тәрбиешілер жазаланды
Балалар сөреге өрмелеп шыққан кезде жиһаз аударылып, шкафтың бір бөлігі еденде отырған баланың үстіне құлаған.
Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі учаскелік полиция инспекторлары балабақша тәрбиеленушілерінің үстінен балаға шкаф құлау фактісі бойынша тексеру жүргізді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
«Kemel Kids» балабақшасының әкімшілігі қайғылы оқиғаның 2026 жылғы 3 сәуірде болғанын хабарлады. Олардың мәліметінше, балалар сөреге өрмелеп шыққан кезде жиһаз аударылып, шкафтың бір бөлігі еденде отырған баланың үстіне құлаған. Бала жеңіл жарақат алған.
Оқиға кезінде тәрбиешілер балалардың қасында болып, жедел түрде алғашқы медициналық көмек көрсетті. Бала өзін жақсы сезініп, ойынын жалғастырды. Тәрбиешілер болған жағдай туралы ата-анасына бірден хабар берді, – деп атап өтті мекеме өкілдері.
Кейінірек бала травматологиялық пунктте медициналық тексеруден өтті. Дәрігердің қорытындысына сәйкес, оған «сол жақ кеуде қуысының жұмсақ тіндерінің соғылуы» диагнозы қойылды. Қазіргі уақытта баланың жалпы жағдайы қанағаттанарлық деп бағалануда.
5 сәуірде балабақша әкімшілігі зардап шеккен баланың ата-анасынан кешірім сұрап, қажетті медициналық көмек көрсетуге дайын екендігін білдірді.
Тәрбиеленушінің әкесі жағдайға түсіністікпен қарады. Оқиғадан кейін сөре қабырғаға бекітілді. Сондай-ақ барлық ата-аналарға бейнебақылау жүйесіне тәулік бойы қол жеткізу мүмкіндігі берілді, – деп толықтырды әкімшілік.
Кәмелетке толмағандар істері жөніндегі инспекция қызметкерлері оқиға фактісі бойынша тексеру жүргізді. Жауапты тәрбиешілерге қатысты қатаң тәртіптік шаралар қолданылды.
Мекеме өкілдері алдағы уақытта қауіпсіздік шараларын күшейтуге және олардың сақталуын қатаң бақылауға алуға уәде берді.
Еске салайық, бұған дейін Атырауда балабақшадағы шкаф құлап, бір бала жарақат алғаны хабарланды.
