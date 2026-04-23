Балаларды басынан ұрған: Ақтөбе облысында балабақшада тексеріс басталды
Тексеріс шаралары аяқталғанша балабақшаның екі маманы қызметінен уақытша босатылды.
Ақтөбе облысындағы балабақшада ата-аналардың шағымынан кейін тексеріс басталды.
Ақтөбе облысы Шалқар ауданындағы «Болашақ» балабақшасында орын алуы мүмкін заң бұзушылықтарға қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Бұған балалардың қауіпсіздігі мен жағдайына алаңдаған ата-аналардың шағымы себеп болды.
Өңірлік Білім басқармасының хабарлауынша, 2026 жылдың 20 сәуірінде 2023 жылы туған балалардың ата-анасынан шағым түскен. Балаларды балабақшада ұрды деген 12 ата-ана арыз жазған. Осыдан кейін мекеме әкімшілігі уәкілетті органдармен бірлесіп тексеру шараларын бастады.
Істің мән-жайы анықталғанша балабақшаның екі қызметкері жұмыстан шеттетілді.
Ведомство бұл жағдайдың бақылауда екенін және жан-жақты зерттелетінін атап өтті:
Балалардың қауіпсіздігі мен құқықтары – біздің басты басымдығымыз. Аталған дерек бойынша жан-жақты тергеу жүргізіліп жатыр. Заң бұзушылықтар расталған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қатаң шаралар қолданылады, – деп хабарлады Ақтөбе облыстық Білім басқармасынан.
Қорытынды шешім тексеріс аяқталғаннан кейін шығарылады.
Еске салайық, бұған дейін Маңғыстау облысында балабақшаға бала кеңсе пышағын алып келген.
