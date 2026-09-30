Шахтинскіде 19 жастағы бойжеткенді автобус қағып кетті
19 жастағы зардап шегуші медициналық мекемеге жеткізілді.
Қарағанды облысының Шахтинск қаласында 19 жастағы бойжеткенді автобус қағып кетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қарағанды облысы Полиция департаментінің мәліметінше, жол көлік оқиғасы 30 қыркүйекте таңертең сағат 09:26 шамасында болды.
Шахтинск қаласының Абай даңғылында «Ютонг» маршруттық автобусының 52 жастағы жүргізушісі, алдын ала мәліметтер бойынша, реттелмейтін жаяу жүргіншілер өткелінен жолдан өтіп бара жатқан жаяу жүргізушіні қағып кеткен. Жол-көлік оқиғасы салдарынан 19 жастағы жаяу жүргінші медициналық мекемеге жеткізілді. Бұл факт полицияда тіркелді. Мән-жайлар анықталуда, - деп хабарлады Қарағанды облысының ПД баспасөз қызметі BAQ.KZ сауалына.
Айта кетейік, бұған дейін Астанада автобус пен электрокар соқтығысып, төрт адам зардап шекті.
Тағы оқи отырыңыз:
Астанада қызды көлігімен қағып, оқиға орнынан кетіп қалған жүргізуші анықталды
Астанада көпірде екі көлік соқтығысып, біреуі аударылып қалды
Ақтөбеде ер адам «көлікпен қағып кеттің» деп жүргізушілерден ақша бопсалаған
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ең оқылған:
- 1 қазаннан бастап Қазақстанда не өзгереді?
- 583 адам декреттік төлемді қайтаруға міндеттелді: Қор ақшаны неге кері сұрайды?
- Өз шотына миллиондар аударған: Қазалыда балабақша есепшісіне қатысты тергеу басталды
- – 4°С үсік пен қатты жел: Қазақстанның бірнеше өңірінде ауа райы күрт бұзылады
- Мектепте телефон қолдануға қатысты жаңа талап бекітілді: Оқушылар нені білуі керек?