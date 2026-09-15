Сауд Арабиясының мұнай құбырына жасалған соққы әлемдік нарықты қалай дүрліктірді?
Сауд Арабиясының мұнай құбырына жасалған соққы әлемді мұнай бағасының өсуіне алып келеді деп дүрліктіруде.
Сауд Арабиясындағы ірі «Шығыс – Батыс» мұнай құбыры ұшқышсыз ұшу аппараттарының соққысынан кейін бес-алты аптаға дейін істен шығуы мүмкін. Бұл әлемдік мұнай жеткізілімін қысқартып, бағаның одан әрі өсуіне әкеп соғуы ықтимал.
Ұшқышсыз ұшу аппараттарының шабуылдары нәтижесінде мұнай құбырының бірнеше сорғы станциясы зақымданды. Жерсеріктен түсірілген суреттер нысандардағы үлкен зақымдарды көрсетіп отыр. Сауд Арабия билігінің мәліметінше, шабуылдар салдарынан жарақат алғандар бар.
Бұл соққылардың артында кім тұрғаны ресми түрде әлі анықталған жоқ. Сауд Арабиясы мен Ирак ұшқышсыз аппараттардың Ирак аумағынан ұшырылғанын мәлімдеді. Бағдад тергеу жұмыстарын бастады. Бұған дейін шабуылға Йемен хуситтерінің қатысы болуы мүмкін деген болжам айтылған болатын.
«Шығыс – Батыс» мұнай құбыры соңғы уақытта тәулігіне шамамен 4-5 миллион баррель мұнай айдап келді. Бұл әлемдік ұсыныстың 5 пайызына дейінгі бөлігін құрайды. Сауд мұнайын сатып алушылар мен трейдерлердің дерегі бойынша, Янбу портындағы қорлар шамамен бес-жеті күнге ғана жетеді.
Егер мұнай құбырын осы уақыт ішінде ең болмағанда ішінара қалпына келтіру мүмкін болмаса, Сауд Арабиясының экспорт көлемі айтарлықтай қысқаруы мүмкін.
Ер-Рияд тарапынан жөндеу мерзімдері туралы әлі ресми ақпарат түскен жоқ. Алайда мұнай саласының өкілдері қалпына келтірудің ықтимал мерзімін бес-алты апта деп бағалап отыр.
Нарық бұл жағдайға мұнай бағасын көтеру арқылы қазірдің өзінде реакция білдіруде.
Сарапшылар мұнай құбырының ұзақ уақыт жұмыс істемеуі нарыққа түсетін қысымды күшейтіп, отынның одан әрі қымбаттауына әкеп соғуы мүмкін екенін ескертеді.
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