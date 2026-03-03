Роналдудың ұшағы қақтығыстың өршуіне байланысты Сауд Арабиясынан ұшып кетті
Футболшының ұшағы Эр-Риядтан ұшып шығып, Мадридке бағыт алған.
Бүгiн 2026, 17:20
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 17:20Бүгiн 2026, 17:20
167Фото: Instagram/Cristiano
The Sun басылымының хабарлауынша, аймақтағы жағдайдың ушығуына байланысты Криштиану Роналдудың жеке ұшағы түнде Сауд Арабиясынан ұшып кеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Басылымның мәліметінше, футболшының ұшағы Эр-Риядтан ұшып шығып, Мадридке бағыт алған.
Сонымен қатар, БАҚ беттерінде бортта футболшы мен оның әйелі Джорджина Родригес және балалары болған-болмағаны әзірге белгісіз екенін жазуда.
Сондай-ақ, The Sun ұшақтың әуеге көтерілгенін рейстерді бақылау сервистері тіркегенін жазады.
Бұл оқиға Сауд Арабиясының астанасындағы дипломатиялық инфрақұрылым нысандарына ұшқышсыз ұшу аппараттарымен (дрондармен) шабуыл жасалғаны туралы хабарлар тараған тұста орын алған.
Еске салайық, бұған дейін Ирандағы шиеленіске байланысты ҚР СІМ ел азаматтарына қауіпсіздік шараларын күшейтуді ұсынған болатын.
Ең оқылған:
- 43 мың теңгеге дейін: 8 наурызға орай қай өңірде қанша төлем беріледі?
- Ақмола облысында жантүршігерлік қылмыс: Ер адам өз отбасының төрт мүшесін қатыгездікпен өлтірді
- Иранның жоғарғы рухани жетекшісі Әли Хаменеидің жұбайы да қайтыс болды
- "Жарылыстың дауысын естідік": Демалысқа барған отандасымыз Қатардағы ахуал туралы
- Ирандағы жағдай Орталық Азияға жаңа мүмкіндік ашуы мүмкін – сарапшы