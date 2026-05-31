Астанада жол үстінде көлік өртенді: Зардап шеккендер бар
Оқиға салдарынан жақын маңда тұрған бірнеше көлік те зақымданған.
Бүгiн 2026, 21:40
183Фото: Әлеуметтік желіден
Астананың Сарайшық ауданында Қасым Аманжолов көшесінің бойында автокөлік өртеніп, салдарынан бірнеше адам зардап шекті.
Елордалық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, өрт сөндіру бөлімшелері келгенге дейін көлікте газ-ауа қоспасының жарылысы болған. Осыдан кейін автокөлік отқа оранған.
Зардап шеккендерге оқиға орнында алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, кейін ауруханаға жеткізілді. Олардың жағдайы туралы нақты ақпарат әзірге жарияланған жоқ.
Қазіргі уақытта оқиғаның себептері анықталып жатыр.
