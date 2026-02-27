Ирандағы шиеленіс: СІМ Қазақстан азаматтарына қауіпсіздік шараларын күшейтуді ұсынды
ҚР СІМ маңызды мәлімдеме жасады.
Иран Ислам Республикасының төңірегіндегі шиеленістің сақталуына байланысты Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі Қазақстан азаматтарына жағдай тұрақталғанға дейін Иранға барудан уақытша бас тартуды ұсынады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазіргі уақытта Иран аумағында жүрген Қазақстан азаматтарына елден мүмкіндігінше шығып кетуді, сондай-ақ қауіпсіздік шараларын барынша сақтауды, қырағылық пен сақтық танытуды, жаңалықтарды қадағалап отыруды және жергілікті билік органдарының ұсынымдарын мүлтіксіз орындауды ұсынамыз. Сонымен қатар Қазақстан азаматтарын Таяу Шығыс елдеріне сапарларды жоспарлау барысында қазіргі жағдайды және оның күрделілену қаупін назарға алып, жауапкершілікпен қарауға шақырамыз, - деп хабарлады Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі.
Ведомстводан хабарлағандай, Қазақстанның Ирандағы дипломатиялық мекемелері штаттық режимде жұмыс істеуде.
Қосымша әрі жедел ақпарат алу үшін Иранда жүрген ҚР азаматтары мен олардың Қазақстандағы туыстары үшін байланыс желілері ашылды.
ҚР Сыртқы істер министрлігі:
+7 (7172) 72 01 11 (кезекші дипломат, жұмыс күндері – 19:00-ден 09:00-ге дейін, демалыс күндері – тәулік бойы);
+7 (7172) 72 05 00 (Консулдық қызмет департаменті).
Қазақстанның Ирандағы Елшілігі (Тегеран қ.):
+98 21 2256 5933 (Елшіліктің кезекші қызметкері);
+98 936 208 4672 (ұялы телефон, Whatsapp);
Мекенжайы: Тегеран қ., Даррус, Хедаят көш., 83 үй
(83 Hedayat Street, Darrous, Tehran).
Электрондық пошта: tehran@mfa.kz, kaztehran211@gmail.com
Қазақстанның Горгандағы Бас консулдығы:
+98 912 298 0350 (ұялы телефон);
+98 173 252 0443 (жұмыс телефоны);
+7 701 771 34 01 (Whatsapp);
Мекенжайы: Горган қ., Едалат-97 көш., Мина аллеясы
(Edalat 97, Gorgan).
Электрондық пошта: gorgan@mfa.kz
Қазақстанның Бандер-Аббастағы Консулдығы:
+98 930 298 5703 (ұялы телефон, Whatsapp);
Мекенжайы: Бандер-Аббас қ., Фаджр көш., Вальфаджр-1, 7-үй
(1st Valfajr 7, Fajr Street, Bandar-Abbas).
Электрондық пошта: kzvisabnd@gmail.com
