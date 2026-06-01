Трамп Иранға ұсынылған келісім талаптарын қатаңдатты
Вашингтон Иранның АҚШ ұсыныстарына жауап беру қарқынына көңілі толмай отырған көрінеді.
АҚШ президенті Donald Trump Иранмен жасалуы мүмкін келісімнің шарттарын қатаңдатты. Бұл туралы америкалық әкімшіліктегі аты-жөндері жарияланбаған шенеуніктерге сілтеме жасаған The New York Times хабарлады.
Басылымның мәліметінше, жаңартылған ұсыныстар Иран тарапының қарауына жіберілген. Алайда құжатқа енгізілген нақты өзгерістер әзірге жария етілген жоқ.
Америкалық шенеуніктердің бірінің айтуынша, түзетілген талаптар Тегеранға қосымша қысым көрсетуге және келіссөздер үдерісін жеделдетуге бағытталған. Вашингтон Иранның АҚШ ұсыныстарына жауап беру қарқынына көңілі толмай отырған көрінеді.
Бұған дейін де америкалық БАҚ Трамп әкімшілігінің Иранмен келіссөздерге қатысты ұстанымын қайта қарап жатқанын хабарлаған болатын. Ақ үйдің пікірінше, Тегеран ұсынылған бастамаларға баяу жауап беріп келеді.
Қазіргі уақытта тараптар арасындағы келіссөздердің нақты мазмұны мен жаңа талаптардың егжей-тегжейі жарияланған жоқ. Алайда сарапшылар Вашингтонның бұл қадамы Иранға қатысты қысымды күшейтуге және келісімге қол жеткізу үдерісін жеделдетуге бағытталғанын атап өтуде.
