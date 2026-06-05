Рейс кешіксе немесе тоқтатылса не істеу керек? Әуе жолаушыларына нұсқаулық
Сарапшы жолаушылар жиі жіберетін қателіктер мен мұндай жағдайда әрекет ету жолдарын түсіндірді.
Бүгiн 2026, 13:52
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