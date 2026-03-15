Референдумда ардагерлер де қалыс қалған жоқ

Ауған соғысының ардагерлері дауыс берді.

Бүгiн 2026, 15:55
әкімдіктің баспасөз қызметі
Бүгiн 2026, 15:55
Фото: әкімдіктің баспасөз қызметі

Қызылорда облысы Жалағаш кентіндегі №153 референдум учаскесіне Ауған соғысының ардагерлері келіп, ел болашағына қатысты өз таңдауларын жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Кезінде Отан амандығы үшін от кешкен ардагерлер бүгін де елдік іске бейжай қарамайтынын көрсетті. Олар референдумға қатысып, мемлекет тағдырына қатысты маңызды сәтте азаматтық ұстанымдарын білдірді.

Елдің ертеңі – бәрімізге ортақ. Сондықтан әр азаматтың дауысы маңызды, - дейді ардагерлер.

