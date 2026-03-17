Рамазан-2026: Айт намазының кестесі жарияланды
ҚМДБ еліміз бойынша айт намазының кестесін жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бүгiн 2026, 14:48
205Фото: ©BAQ.KZ архиві
Сағындырған Рамазан айының да аяқталуына аз қалды. 20 наурыз – Ораза айт мейрамы. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы осы күні оқылатын Ораза айт намазының еліміз бойынша әзірленген кестесін назарларыңызға ұсынады, - деп жазылған ҚМДБ хабарламасында.
Еске салайық, бұған дейін имам ер азаматтардың Рамазанда жиі жіберетін қателігін атаған болатын.
Сондай-ақ, биылғы Рамазандағы пітір мен підия садақасы, зекет және Ораза кестесі жарияланған.
Имам Рамазан айында жасанды кірпік жабыстыруға және тырнақ өсіруге бола ма деген сұраққа жауап берген.
Сонымен қатар, қазақстандықтар 16 наурыздан 17-не қараған түнде Қадір түнін өткізген еді.
