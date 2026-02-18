Рамазан-2026: Пітір мен підия садақасы, зекет және Ораза кестесі

2026 жылғы Рамазан айы 19 ақпанда басталады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Биыл Қадір түні наурыздың 16-нан 17-іне қараған түнге сәйкес келеді. Ораза айт наурыздың 20-сында басталып, үш күнге созылады. Ал Құрбан айт 27-29 мамыр аралығында өтеді.

2026 жылғы Рамазан: ҚМДБ бекіткен көрсеткіштер

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының мәліметінше, 2026 жылға келесі көрсеткіштер бекітілді:

  • Пітір садақасы – жан басына 735 теңге. Бұл сома 2 кг ұнның орташа құны негізінде есептелген. Ораза айт намазына дейін отбасының әрбір мүшесі үшін төленеді.
  • Підия – өткізіп алған әрбір ораза күні үшін 4 000 теңге. Бұл денсаулық жағдайына байланысты ораза ұстай алмайтын жандар үшін берілетін өтемақы.
  • Зекет нисабы (алтынмен есептегенде) – 6,8 млн теңге. Бұл жинақталған қаражаттың ең төменгі шегі. Егер сіздің бос қаражатыңыз жыл бойы осы сомадан асса, зекет төлеу парыз болады.
  • Зекет мөлшері – нисаптан асатын жинақ сомасының 2,5%-ы.

Зекет төлеуге міндеттісіз бе?

Өзіңізге мына үш сұрақты қойып көріңіз:

  1. Жинаған ақшам 6,8 млн теңгеден асты ма?
  2. Бұл сома жыл бойы сақталды ма?
  3. Бұл қарыздар мен міндетті шығындардан тыс, бос тұрған қаражат па?

Егер жауабыңыз «иә» болса – зекет төлеу міндетті. Егер сома көрсетілген шектен аз болса – зекет төленбейді, бірақ әрбір мұсылман үшін пітір садақасын беру міндет болып қала береді.

 

Еске сала кетейік, бұған дейін ҚМДБ 2026 жылғы пітір садақаның мөлшерін жариялаған болатын.

Сондай-ақ, Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шыққан еді. 

Астананың ораза кестесі
Алматының ораза кестесі
Шымкенттің ораза кестесі
Жезқазғанның ораза кестесі
Түркістанның ораза кестесі
Петропавлдың ораза кестесі
Павлодардың ораза кестесі
Ақтаудың ораза кестесі
Қызылорданың ораза кестесі
Қостанайдың ораза кестесі
Қарағандының ораза кестесі
Оралдың ораза кестесі
Талдықорғанның ораза кестесі
Тараздың ораза кестесі
Өскеменнің ораза кестесі
Атыраудың ораза кестесі
Қонаевтың ораза кестесі
Ақтөбенің ораза кестесі
Көкшетаудың ораза кестесі
Семейдің ораза кестесі

 

