Рамазан-2026: Пітір мен підия садақасы, зекет және Ораза кестесі
2026 жылғы Ораза: Садақа мөлшері қанша және зекетті қалай есептейміз?
Бүгiн 2026, 10:40
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 10:40Бүгiн 2026, 10:40
387Фото: Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы
2026 жылғы Рамазан айы 19 ақпанда басталады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Биыл Қадір түні наурыздың 16-нан 17-іне қараған түнге сәйкес келеді. Ораза айт наурыздың 20-сында басталып, үш күнге созылады. Ал Құрбан айт 27-29 мамыр аралығында өтеді.
2026 жылғы Рамазан: ҚМДБ бекіткен көрсеткіштер
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының мәліметінше, 2026 жылға келесі көрсеткіштер бекітілді:
- Пітір садақасы – жан басына 735 теңге. Бұл сома 2 кг ұнның орташа құны негізінде есептелген. Ораза айт намазына дейін отбасының әрбір мүшесі үшін төленеді.
- Підия – өткізіп алған әрбір ораза күні үшін 4 000 теңге. Бұл денсаулық жағдайына байланысты ораза ұстай алмайтын жандар үшін берілетін өтемақы.
- Зекет нисабы (алтынмен есептегенде) – 6,8 млн теңге. Бұл жинақталған қаражаттың ең төменгі шегі. Егер сіздің бос қаражатыңыз жыл бойы осы сомадан асса, зекет төлеу парыз болады.
- Зекет мөлшері – нисаптан асатын жинақ сомасының 2,5%-ы.
Зекет төлеуге міндеттісіз бе?
Өзіңізге мына үш сұрақты қойып көріңіз:
- Жинаған ақшам 6,8 млн теңгеден асты ма?
- Бұл сома жыл бойы сақталды ма?
- Бұл қарыздар мен міндетті шығындардан тыс, бос тұрған қаражат па?
Егер жауабыңыз «иә» болса – зекет төлеу міндетті. Егер сома көрсетілген шектен аз болса – зекет төленбейді, бірақ әрбір мұсылман үшін пітір садақасын беру міндет болып қала береді.
Еске сала кетейік, бұған дейін ҚМДБ 2026 жылғы пітір садақаның мөлшерін жариялаған болатын.
Сондай-ақ, Қазақстанның барлық өңіріне арналған ораза кестесі шыққан еді.
Ең оқылған: