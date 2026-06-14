Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде валюта бағамы жарияланды
Валюта бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.
Бүгiн 2026, 12:16
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Бүгiн 2026, 12:16Бүгiн 2026, 12:16
93Фото: istockphoto.com
Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта – АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдары ұсынылған.
14 маусымдағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары мынадай:
- АҚШ доллары – 489,33 теңге;
- еуро – 566,3 теңге;
- ресей рублі – 6,74 теңге;
- қытай юані – 72,36 теңге.
Шетел валюталарының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Астана
АҚШ доллары:
- сатып алу – 486 теңге,
- сату – 492,98 теңге.
Еуро:
- сатып алу – 563 теңге,
- сату – 573 теңге.
Ресей рублі:
- сатып алу – 6,5 теңге,
- сату – 6,8 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
сатып алу – 489,54 теңге,
сату – 491,5 теңге.
Еуро:
сатып алу – 566,22 теңге,
сату – 571,21 теңге.
Ресей рублі:
сатып алу – 6,5 теңге,
сату – 6,62 теңге.
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