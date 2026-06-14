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  • Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде валюта бағамы жарияланды

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде валюта бағамы жарияланды

Валюта бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін.

Бүгiн 2026, 12:16
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istockphoto.com Бүгiн 2026, 12:16
Бүгiн 2026, 12:16
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Фото: istockphoto.com

Материалда ҚР Ұлттық банкіндегі шетел валюталарының ресми бағамы, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта – АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамдары ұсынылған.

14 маусымдағы жағдай бойынша ҚР Ұлттық банкіндегі валюта бағамдары мынадай:

  • АҚШ доллары – 489,33 теңге;
  • еуро – 566,3 теңге;
  • ресей рублі – 6,74 теңге;
  • қытай юані – 72,36 теңге.

Шетел валюталарының бағасы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.

Астана

АҚШ доллары:

  • сатып алу – 486 теңге,
  • сату – 492,98 теңге.

Еуро:

  • сатып алу – 563 теңге,
  • сату – 573 теңге.

Ресей рублі:

  • сатып алу – 6,5 теңге,
  • сату – 6,8 теңге.

Алматы

АҚШ доллары:

сатып алу – 489,54 теңге,

сату – 491,5 теңге.

Еуро:

сатып алу – 566,22 теңге,

сату – 571,21 теңге.

Ресей рублі:

сатып алу – 6,5 теңге,

сату – 6,62 теңге.

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