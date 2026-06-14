Әлем чемпионаты: Бразилия сүрінді, Шотландия жеңіспен бастады, Катар соңғы минутта есеп ашты
2026 жылғы футболдан әлем чемпионатында топтық кезеңнің алғашқы тур ойындары жалғасып жатыр. «С» және «В» топтарында өткен кездесулер жанкүйерлерге тартысты матчтар мен күтпеген нәтижелер сыйлады.
«С» тобындағы орталық кездесуде Бразилия мен Марокко құрамалары жеңімпазды анықтай алмады. Қарқынды өткен ойында есепті 21-минутта марокколық Исмаэль Сайбари ашты. Ол қарсылас қақпашысымен жеке шығып, мүмкіндігін мүлт жібермеді. Алайда арада көп уақыт өтпей, Винисиус Жуниор әдемі соққымен таразы басын теңестірді.
Екінші таймда екі команда да шабуылды үдеткенімен, есеп өзгерген жоқ. Нәтижесінде кездесу 1:1 есебімен аяқталып, қос құрама турнирді бір ұпаймен бастады.
Осы топтағы тағы бір матчта Шотландия құрамасы Гаитиден басым түсті. Кездесудегі жалғыз голды 28-минутта Джон Макгинн соғып, командасына маңызды үш ұпай сыйлады. Осылайша шотландиялықтар алғашқы турдан кейін топ көшін бастады.
Бірінші тур қорытындысы бойынша «С» тобындағы жағдай:
Шотландия – 3 ұпай
Бразилия – 1 ұпай
Марокко – 1 ұпай
Гаити – 0 ұпай
Екінші турда Шотландия Мароккомен кездессе, Бразилия Гаитимен күш сынасады.
Ал «В» тобында Швейцария мен Катар құрамалары өзара тең түсті. Ойынның 16-минутында Катар қорғаушысының ережені бұзуынан кейін белгіленген пенальтиді Брель Эмболо сәтті орындап, швейцариялықтарды алға шығарды.
Матч соңына дейін Швейцария жеңіске жететіндей көрінгенімен, Катар құрамасы берілмеді. Негізгі уақыттың соңғы минутында Хухи есепті теңестіріп, командасын жеңілістен құтқарып қалды.
Осылайша екі құрама да алғашқы турдан бір ұпайдан еншіледі. Алдағы матчтарда Катар Канада және Босния және Герцеговина құрамаларымен кездессе, Швейцария Босния және Герцеговина мен Канадаға қарсы ойнайды.
Әлем чемпионатының алғашқы туры көрсеткендей, фавориттердің барлығы бірдей жеңіске жете алмады. Бразилия ұпай жоғалтса, Шотландия жеңіспен бастады, ал Катар соңғы сәтте таразы басын теңестіріп, маңызды ұпайды сақтап қалды.
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