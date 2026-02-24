Рамазан айында жасанды кірпік жабыстыруға және тырнақ өсіруге бола ма?
Ораза ұстайтын жандар нені білуі тиіс?
Имам Тимур Әлиев Рамазан айында жасанды кірпік жабыстыруға және тырнақ өсіруге бола ма деген сұраққа жауап берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Имам намаз оқу үшін дәрет алу міндетті шарт екенін атап өтті. Сондықтан, егер адам намаз оқымай, тек ораза ұстайтын болса, жасанды кірпіктер мен тырнақтар оның ниетіне әсер етпейтінін атап өтті.
Кірпік пен тырнақ оразаға әсер етпейді, – деп түсіндірді Әлиев.
Еске салайық, бұған дейін имам ер азаматтардың Рамазанда жиі жіберетін қателігін атаған болатын.
Сондай-ақ, биылғы Рамазандағы пітір мен підия садақасы, зекет және Ораза кестесі жарияланған.
