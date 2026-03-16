Рамазанның соңғы үш күні: Қадір түнін қалай өткізу керек?
Мұсылман қауымы үшін жылдың ең асыға күтетін сәті - Қадір түні.
Осы қасиетті айдағы оразаның соңғы күні мен қорытынды Тарауих намазы 19 наурызға сәйкес келеді. Ал 20 наурызда мұсылман қауымы ауызашар мерекесі – Ораза айтты қарсы алады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Рамазан айының соңғы онкүндігі - құлшылықты күшейтетін, Жаратушының рақымын іздейтін және қасиетті аймен қоштасатын ерекше кезең.
2026 жылғы Қадір түні қашан болады?
Мұсылман қауымы үшін жылдың ең асыға күтетін сәті - Қадір түні.
Дәл осы «Тағдырлар шешілетін түнде» адамзатқа қасиетті Құран түсіріле бастаған деп есептеледі. Сондықтан сенушілер бұл түнді шынайы құлшылықпен өткізген адамның барлық күнәлары кешіріледі деп үміттенеді.
Анығында, Біз Құранды Қадір түні түсірдік. Қадір түнінің не екенін білесің бе? Қадір түні мың айдан да қайырлы. Ол түні Раббыларының рұқсатымен барлық істер үшін періштелер мен Рух (Жәбірейіл) түседі. Ол түн таң атқанша есендік пен бейбітшілікке толы, - деп жазылған «Әл-Қадр» сүресінде (1-5 аяттар).
Қадір түнінің нақты күні жасырын болғанымен, хадистерде оны Рамазан айының соңғы онкүндігіндегі тақ түндерден іздеу керектігі айтылған. 2026 жылы бұл келесі түндерге сәйкес келеді:
- 21-түн (9 наурыздан 10 наурызға қараған түн)
- 23-түн (11 наурыздан 12 наурызға қараған түн)
- 25-түн (13 наурыздан 14 наурызға қараған түн)
- 27-түн (15 наурыздан 16 наурызға қараған түн)
- 29-түн (17 наурыздан 18 наурызға қараған түн)
Дін басылары дәстүрлі түрде 27-ші түнді ең ықтимал уақыт ретінде бөліп көрсетеді. Сондықтан ресми түрде 2026 жылы Қадір түні 16 наурыздан 17 наурызға қараған түнге сәйкес келеді.
Қадір түнінің шапағаты 83 жыл бойы үздіксіз жасалған құлшылықтың сауабына тең. Бұл уақытта сенушілерге өзін шынайы рухани амалдарға арнау ұсынылады.
Қадір түнін қалай өткізу керек?
Бұл түннің негізі - құлшылық. Бұл уақытта сенушілер бұрын қаза болған намаздарының орнын толтырып, қосымша нәпіл намаздар мен тәһәжжүд намазын оқиды. Хадистерде айтылғандай, кімде-кім Қадір түнін шынайы сеніммен және Алланың ризалығынан үміт етіп құлшылықпен өткізсе, оның өткен күнәлары кешіріледі.
Қадір түні — дұғалар қабыл болатын уақыт. Мұсылмандар Алладан қателіктері үшін кешірім сұрап, осы дүние мен ақыреттің игілігін тілейді. Өз дұғаларында жақындарын да ұмытпайды: халқымыз бен туған Отанымыз — Қазақстан үшін тыныштық, береке және мықты иман тілеп, әлемнің түкпір-түкпіріндегі мұқтаж жандарға жеңілдік сұрайды.
Кешірім тілеумен қатар, мұсылман адам ескі өкпе-реніштерін ұмытып, айналасындағыларды кешіруі және араз болған туыстарымен қарым-қатынасын түзеуі тиіс. Бұл рухани кезең шынайы мейірімділік амалдарымен — пітір садақасын беру, мұқтаждарға көмектесу және қайырымдылық жасаумен түйінделеді.
Бұл түні келесі істерден тыйылу керек:
-
өтірік айту;
-
балағат сөздер;
-
өсек пен бос сөз;
-
ішімдік ішу;
-
ойын-сауық мекемелеріне бару;
-
жеңіл-желпі бағдарламалар көру.
Ораза айтқа дейін не істеу керек?
2026 жылы Ораза айт мерекесі үш күнге - 20-22 наурыз аралығына созылады. Мерекенің алғашқы күні (20 наурыз) ораза тұтуға болмайды. Бұл ереже Рамазан айы мен одан кейінгі Шәууәл айының аражігін ажырату үшін бекітілген.
Ең маңызды міндет - пітір садақасы. Оны айт намазы басталғанға дейін төлеу міндетті. Бұл садақа ораза кезінде жіберіп алған ұсақ қателіктерден тазартады және оразаның қабыл болуының маңызды шарты болып табылады. Пітір садақасының мөлшерін жыл сайын Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы (ҚМДБ) өнімдердің нарықтық құнына сүйене отырып белгілейді.
2026 жылғы Құрбан айт қашан болады?
Мұсылман күнтізбесіндегі келесі маңызды оқиға - Құрбан айт мерекесі. 2026 жылы бұл мейрам алдын ала болжам бойынша 27-29 мамыр аралығына сәйкес келеді. Бұл мерекеде мұсылмандар құрбандық шалып, мұқтаж жандарға көмек көрсетеді.
Исламдық мерекелердің күндері ай күнтізбесіне тікелей байланысты болғандықтан, нақты даталарға өзгерістер енгізілуі мүмкін.
