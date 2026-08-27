Қытайды роботтар жайлап жатыр: Миллиондаған жұмыс орнына қауіп төнуде
Қытай роботтарды өндіруді қарқынды түрде арттырып жатыр. Елде қазірдің өзінде екі миллионнан астам өнеркәсіптік машина жұмыс істейді. Бұл әлемдегі ең жоғары көрсеткіш.
BBC мәліметінше, планетадағы барлық өнеркәсіптік роботтардың жартысынан көбі Қытайда шығарылады. Роботтар зауыттарда дәнекерлеу, сырлау, бөлшектерді жинау және ауыр жұмыстарды атқаруда.
Жұмысты автоматтандыру жалғасуда
Кейбір өндірістерде жекелеген процестерді автоматтандыру деңгейі 100 пайызға жуықтап қалды.
Бейжің роботтандыруға тек технологиялық көшбасшылық үшін ғана үміт артып отырған жоқ. 2035 жылға қарай Қытай халқының үштен бірінен, әсерсе 60 жастан асқан адамдарды жұмыстан қысқартуы мүмкін.
Ал алдағы онжылдықта ел шамамен 60 миллион адам жұмысынан айырылып қалу қаупі бар деген болжам да айтылуда.
Роботтар жұмыс күші жетіспеушілігін толықтырады
Роботтар арқылы болашақтағы жұмыс күшінің жетіспеушілігін толтыру көзделіп отыр. Бірақ бұл стратегияның екінші жағы да бар. Қытай өнеркәсібінде бүгінде шамамен 120 миллион адам жұмыс істейді. Егер автоматтандыру тым жылдам жүрсе, миллиондаған жұмысшы өз орнын жоғалтуы мүмкін.
Қытай бір мезгілде студенттерге робототехника мен жасанды интеллектіні үйрете отырып, мамандардың жаңа буынын дайындап жатыр. Келесі кезең – жасанды интеллектіні роботтармен біріктіру болып табылады. Бұл өндіріс жұмысын толығымен өзгертуге бет бұрады.
Еске салайық, бұған дейін Қытайда робот адамнан озып кеткені, әлемдік рекорд жаңарғаны хабарланды.
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