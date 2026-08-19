Қазақстан оқушылары робототехникадан халықаралық чемпионатта 23 жүлде иеленді
Чемпионатқа әлемнің 25 елі мен өңірінен 375 команда жиналды.
Чемпионатқа әлемнің 25 елі мен өңірінен 375 команда жиналды. Жарыс қорытындысы бойынша қазақстандық оқушылар үш екінші, бес үшінші орынға ие болып, 15 арнайы жүлде жеңіп алды.
II орын:
• RoboRangers: Harmony School, Астана қаласы;
• SBIL·LION·AIRES: «Білім-Инновация» лицейі, Семей қаласы;
• KAZBOTS: Оқушылардың инновациялық шығармашылық орталығы және №221 «Келешек» жалпы білім беретін мектебі, Алматы қаласы.
III орын:
• Smart Sisters: «Айсаф» мектеп-гимназиясы, Алматы қаласы;
• TechnoKids: KERN School, Астана қаласы;
• StarDust: Назарбаев Зияткерлік мектебі, Алматы қаласының Медеу ауданы;
• FlashForce: «Білім-Инновация» IT лицей-интернаты, Щучинск қаласы;
• ASTRIX: «Мұрагер» мамандандырылған мектеп-лицейі, Қарағанды қаласы.
Арнайы жүлделер:
• Nomadic Dragons Jr. West: Challenge Solution Award, Haileybury Astana School, Астана қаласы;
• Nomadic Dragons Jr. East: Team Poster Award, Haileybury Astana School, Астана қаласы;
• OtAi: Coding Award, №290 «Келешек мектебі», Қызылорда қаласы;
• Einsteins: Team Poster Award, Республикалық физика-математика мектебі, Орал қаласы;
• Future IT: Team Poster Award, Future-IT робототехника мектебі, Талдықорған қаласы;
• Bad guys: Coding Award, LEAS оқу орталығы, Алматы қаласы;
• RoboDiggers: Coding Award, Sana School, Орал қаласы;
• Digital Nomads: Team Model Award, «Сатурн» робототехника мектебі, Павлодар қаласы;
• Saturn: Challenge Solution Award, №213 «Келешек мектебі», Алматы қаласы;
• Future Axions 218: Core Values Award, №218 «Келешек мектебі», Алматы қаласы;
• Ancient T-Rex: Breakthrough Award, «Дарын» мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты, Қарағанды облысы;
• PEAK: Robot Performance Award, PhysTech School Almaty, Алматы қаласы;
• Silicon Steppe: Outstanding Team Award, Silicon Steppe School, Алматы қаласы;
• Orchid: Core Values Award, Назарбаев Зияткерлік мектебі, Алматы қаласының Медеу ауданы;
• SKILLSET: Core Values Award, SKILLSET SCHOOL, Астана қаласы.
Оқу-ағарту министрлігі мәліметінше, Қазақстан командалары робототехника, бағдарламалау, құрастыру және жобалық жұмыс бағыттары бойынша жоғары дайындық деңгейін көрсетті.
FIRST LEGO League - оқушылардың инженерлік, зерттеушілік және командамен жұмыс істеу дағдыларын дамытуға бағытталған халықаралық білім беру бағдарламасы.
Қазақстанда жыл сайын USTEM Foundation қоғамдық қоры Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің қолдауымен 150-ден астам жарыс өткізеді.
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