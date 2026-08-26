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Қазгидромет ескертеді: Қазақстанда ауа райы күрт бұзылып, жаңбыр мен бұршақ жауады

27-29 тамыз күндері Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр жауады.

26 Тамыз 2026, 18:31
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов 26 Тамыз 2026, 18:31
26 Тамыз 2026, 18:31
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Солтүстік циклон және онымен байланысты атмосфералық фронттар еліміздің басым бөлігінде жаңбырлы ауа райын қалыптастырады, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.

«Найзағай ойнап, жаңбыр жауады, жекелеген аудандарда қатты жаңбыр, бұршақ және дауыл болуы мүмкін», - деп хабарлады синоптиктер.

Қазақстанның батысында Скандинавия антициклоны аз бұлтты ауа райын орнатады. Ол шығыс бағытта жылжитын болады.

«Күндіз ауа температурасының айтарлықтай төмендеуі күтіледі: батыста +16...+24-ке дейін, солтүстікте +12...+20-ға дейін, орталықта +17...+25-ке дейін, ал шығыста +23...+30-ға дейін жоғарылайды», - деп атап өтті «Қазгидрометте».

Сонымен қатар, елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында жылы ауа массалары өз әсерін жалғастыра береді. Ауа райы жауын-шашынсыз болып, күндізгі ауа температурасы +30...+37 аралығында сақталады.

 

 

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