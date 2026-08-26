Президент білім беру саласының үздік педагогтерін мемлекеттік наградамен марапаттады

«Парасат» орденімен
Өтелбаев Мұхтарбай – «Математика және математикалық модельдеу институты» РМК бас ғылыми қызметкері, Алматы қаласы
«Құрмет» орденімен
Урнгалиева Зуря Айтқұлқызы – «№ 3 «Зерде» бөбекжайы» МКҚК тәрбиешісі, Орал қаласы
Шерстобитова Марина Георгиевна – «Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті» КММ мұғалімі, Солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданы
«Ерен еңбегі үшін» медалімен
Амерқанова Гүлбаршын Александровна – «№ 5 жалпы орта білім беру мектебі» КММ мұғалімі, Павлодар облысының Екібастұз қаласы
Ахметова Ақмарал Дүйсебекқызы – «№ 2 жалпы орта білім беру мектебі» КММ мұғалімі, Атырау облысының Қызылқоға ауданы
Әлибаева Балмия Тұрабекқызы – «№ 24 мектеп-лицей» КММ мұғалімі, Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласы
Далмырзаев Сәкен Әбдіманатұлы – «Төлеби ауданының мамандандырылған мектеп-интернаты» КММ мұғалімі, Түркістан облысы
Кенжебекова Мереке Лесқұлқызы – «Сәкен Сейфуллин атындағы шағын орталықты орта мектеп» КММ мұғалімі, Жамбыл облысының Шу ауданы
Коровин Андрей Иванович – «Ақмола облысы білім басқармасы жанындағы жоғары аграрлық - технологиялық колледжі» МКҚК өндірістік оқыту шебері
Нұрпейісова Гүлмира Көлбайқызы – «Жарбұлақ орта мектебі» КММ мұғалімі, Абай облысының Мақаншы ауданы
Төлегенов Мақсат Қасымұлы – «Дарынды ер балаларға арналған «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ мұғалімі, Астана қаласы
Уәлибаева Айнагүл Әбішқызы – «Нұрым мектепке дейінгі шағын орталығы бар орта мектеп» КММ мұғалімі, Жетісу облысының Кербұлақ ауданы
«Шапағат» медалімен
Герасева Ирина Михайловна – «А.М.Горький атындағы гимназия» КММ мұғалімі, Қостанай облысы
Ляшова Ақерке Ермекқызы – «Балауса-Балғын» бөбекжайы» КМҚК тәрбиешісі, Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданы
Мырзабекова Жанна Қонысбекқызы – «№ 1 тірек мектебі (ресурстық орталық)» КММ мұғалімі, Ұлытау облысының Ұлытау ауданы
«Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» құрметті атағы беріледі
Ещанова Тамара Жеткербайқызы – «А.Мәлкеев атындағы Есік мамандандырылған дарынды балаларға арналған «Білім-инновация» лицей-интернаты» КММ мұғалімі, Алматы облысы
Жұмахметова Жанар Бейбітқызы – «Комсомол жалпы орта білім беретін мектебі» КММ мұғалімі, Ақтөбе облысының Әйтеке би ауданы
Исмаилов Қайрат Төлегенұлы – «Ақпараттық технологиялар» мамандандырылған мектеп-лицей-интернаты» КММ мұғалімі, Қарағанды қаласы
Ноғайбаева Гүлнар Төленқызы – «А.С.Пушкин атындағы № 1 мектеп-гимназиясы» МКК мұғалімі, Шымкент қаласы
Шілдебаева Айгүл Амангелдіқызы – «Әл-Фараби атындағы № 201 мектеп-лицейі» КММ мұғалімі, Қызылорда облысының Жалағаш ауданы