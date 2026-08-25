Робот адамнан озып кетті: Әлемдік рекорд жаңарды
Робот адамнан жүйрік шықты: TienKung Усэйн Болттың рекордын жаңартты
Қытайлық TienKung гуманоидты роботы 100 метр қашықтықта жаңа рекорд орнатты.
Ол бұл қашықтықты 9,39 секундта жүгіріп өтті. Бұл 2009 жылы осы қашықтықты 9,58 секундта бағындырған ямайкалық спринтер Усэйн Болттың әлемдік рекордынан әлдеқайда жылдам.
Euronews мәліметінше, рекорд Бейжіңде өткен Гуманоидты роботтардың дүниежүзілік ойындарында тіркелді. TienKung роботын Бейжің гуманоидты робототехника орталығы әзірлеген.
Жарыстың ұйымдастырушылары бұл нәтижені өте әсерлі деп атады. Салыстыру үшін айтсақ, бір жыл бұрын роботтар арасындағы жарыс жеңімпазы 21,50 секундтық нәтиже көрсеткен болатын. Осылайша, бар болғаны бір жыл ішінде қашықтықты өту уақыты екі еседен астам қысқарды.
Стартта не болды?
Гуманоидты роботтардың дүниежүзілік ойындары Бейжіңдегі «Мұзды таспа» стадионында өтуде. Жарысқа 16 елден 666 команда мен 2 056 робот қатысты.
Роботтар тек жүгіруден ғана емес, сонымен қатар футбол, бокс, ауыр атлетика, гимнастика және басқа да пәндер бойынша сайысқа түсті.
Әлеуметтік желілерде жарыстан түсірілген видеолар кеңінен таралуда. Олардың кейбіреулерінде роботтар мәре сызығынан өткеннен кейін қорғаныс төсеніштеріне соғылып, тепе-теңдігін жоғалтып жатқаны көрсетілген.
Роботтар қаншалықты жылдам дамып келеді?
Ұйымдастырушылар бұл жарысты технологиялардың қарқынды дамып жатқанының көрсеткіші деп санайды.
Бұдан бір жыл бұрын ғана роботтар әлдеқайда баяу болып, жүзметрлік жүгіруді қиындықпен еңсеретін. Енді міне, олар адамның әлемдік рекордынан асып түсетін нәтижелер көрсетуде.
Дегенмен, робот пен спортшыны тікелей салыстыру аса дұрыс емес: олардың физикалық мүмкіндіктері мен қозғалыс жағдайлары әртүрлі. Бірақ, TienKung нәтижесі адамға ұқсас машиналардың қаншалықты шапшаң жетіліп жатқанын айқын көрсетеді.
Болашақта роботтар саны қанша болмақ?
Қытай гуманоидты роботтарды өндіру ісін белсенді түрде дамытып, бұл салаға инвестиция құюда. Бизнес тарапынан да бұл технологияға деген қызығушылық артып келеді.
Morgan Stanley Research бағалауы бойынша, 2050 жылға қарай гуманоидты роботтардың әлемдік нарығы 5 триллион долларға жетуі мүмкін. Сонымен қатар түрлі салаларда қолданылатын мұндай роботтардың саны бір миллиардтан асады.
Банктің болжамынша, 2050 жылға қарай тек Қытайдың өзінде шамамен 302,3 миллион гуманоидты робот қолданылуы ықтимал.
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