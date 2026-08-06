Қытайдағы химия зауытында өрт шығып, 1200-ден астам адам эвакуацияланды
Алдын ала мәлімет бойынша, қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ.
6 Тамыз 2026, 04:38
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6 Тамыз 2026, 04:386 Тамыз 2026, 04:38
70Фото: видеодан скрин
Қытайдың оңтүстік-батысындағы Куньмин қаласында орналасқан химия зауытында өрт шығып, қауіпсіздік мақсатында 1200-ден астам адам эвакуацияланды. Бұл туралы «Синьхуа» агенттігі хабарлады.
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