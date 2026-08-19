Қырғызстандағы президент сайлауы: Парламенттің қашан шешім қабылдайтыны белгілі болды
Қырғызстан парламенті жазғы демалыстан кейін алғашқы отырысын 2 қыркүйекте өткізеді. Депутаттар елдегі кезекті президент сайлауы туралы мәселені 17 қыркүйекте қарауды жоспарлап отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ 24.kg сілтеме жасап.
Дереккөздің мәліметінше, парламенттің қыркүйек айының алғашқы апталарына арналған алдын ала жұмыс кестесі дайын.
Президенттің кезекті сайлауын тағайындау туралы қаулы қашан қаралады?
2 қыркүйекте Жоғарғы Кеңес жазғы демалыстан кейінгі алғашқы отырысын өткізеді. 9 қыркүйекте министрлер кабинетінің кейбір мүшелерінің ант беруі жоспарланған. Ал 17 қыркүйектегі кезекті отырыста депутаттар Қырғызстан президентінің кезекті сайлауын тағайындау туралы қаулыны қарауды көздеп отыр. Осылайша, президенттік науқанды бастау мәселесін кезектен тыс емес, парламенттің әдеттегі отырысына шығару жоспарланып отыр.
Дереккөздің айтуынша, көрсетілген күн заңнама талаптарына сәйкес келеді. Парламент президент сайлауын тағайындау туралы шешімді дауыс беретін күннен кешіктірмей төрт ай бұрын қабылдауы тиіс.
Жақында Қырғызстанның Орталық сайлау және референдум өткізу жөніндегі комиссиясының төрағасы Тынычтык Шайназаров басылымға сайлауды тағайындау мәселесін дәл 17 қыркүйекте қарауды парламентке ұсынғанын хабарлаған еді.
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